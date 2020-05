„Joy Division“: Jubiläumsedition von „Closer”

Eines der wichtigsten Alben der Popmusik feiert Jubiläum: Das zweite „Joy Devision“-Album „Closer“ wird 40 Jahre alt und deswegen wird am 17. Juli eine Geburtstagsedition herausgebracht. Wie „Oktober Promotion“ berichtet, werden, zusätzlich zur erneuten Veröffentlichung von „Closer“, auch die Non-Album-Singles „Transmission“, „Atmosphere“ und „Love Will Tear Us Apart“ mit remastertem Audio herausgebracht. Auch der Todestag (18.05.) von Frontmann Ian Curtis jährt sich in diesem Jahr zum 40. Mal.

Hier die Tracklist:

Transmission 12”

A: Transmission

B: Novelty

Love Will Tear Us Apart 12”

A: Love Will Tear Us Apart

B: These Days

Atmosphere 12”

A: Atmosphere

B: She’s Lost Control

Closer 12”

Side A

Atrocity Exhibition

Isolation

Passover

Colony

A Means To An End

Side B

Heart And Soul

Twenty Four Hours

The Eternal

Decades

Foto: (c) Warner Music