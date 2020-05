JP Cooper schenkt Liebe

Eine akustische Melodie und seine kraftvolle Stimme: Mit genau diesem Mix begeistert JP Cooper seine Fans aktuell in dessen neuer Single „Little Bit Of Love“. Doch worum geht es im Track des Briten denn überhaupt?

Laut „Universal Music“ sagte er dazu: „Der Songtitel sagt eigentlich alles. Manchmal braucht jeder ein kleines bisschen Liebe. Ursprünglich wollte ich ihn später in diesem Jahr veröffentlichen. Da in dieser Minute aber in der Welt so vieles vor sich geht, ist es jetzt schon an der Zeit. Also schenke ich euch aus tiefstem Herzen ‚Little Bit Of Love‘.“

JP Cooper arbeitet aktuell übrigens an Album Nummer zwei.

Foto: (c) Universal Music