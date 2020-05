Juju kündigt neue Musik an

Auch Juju ist mittlerweile genervt von der Corona-Zwangspause, wie sie im Podcast „Gemischtes Hack“ mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt verriet. Sie sagte: „Ich bekomm langsam die Krise hier. Dass meine Tour ausgefallen ist, war das Behindertste überhaupt. Dann hab ich hab mich bisschen dran gewöhnt und konnte die Zeit nutzen für irgendwelche anderen Sachen, jetzt wäre aber Festival Saison und jetzt werd ich richtig sauer langsam, weil da hab ich mich wirklich komplett drauf gefreut.“

Doch eine gute Nachricht hatte die 27-Jährige. Sie sagte weiter: „Ich mache Songs, natürlich wird daraus irgendwann mal ein Album. Nur kann ich dazu jetzt noch nicht so viel sagen . Aber es kommt schon bald was, so in den nächsten 2-3 Monaten kommt was Neues raus.“ Gegen Ende des Podcasts verriet sie dann noch ein kleines Detail und sagte: „Abonniert meinen YouTube-Kanal, denn da kommt bald was!“

Die letzte Veröffentlichung von Juju war übrigens im Januar, da hat die Rapperin zusammen mit Loredana das Feature „Kein Wort“ rausgebracht.

Foto: (c) FKP Scorpio