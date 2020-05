Jules Ahoi singt über universelle Themen

Jules Ahoi hat ein neues Album in den Startlöchern. Am 12. Juni erscheint die Platte des Lebenskünstlers, Surfers und Vollblutmusikers, es trägt den Titel „Dear____“ , berichtet „Check Your Head“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: „Er verarbeitet darauf seine persönlichen Erlebnisse der vergangenen Jahre – den Tod seines Vaters, die Sorge um seine trauernde Mutter und die Trennung von seiner Freundin. Es dürfte sich jeder angesprochen fühlen, der ein Mindestmaß an Empathie und Begeisterung für spannende Kunst hat. Auf den Unterstrich des Albumtitels kann jeder den Namen seines eigenen Adressaten setzen. Jules Ahoi würde ‚Papa‘ dorthin schreiben, vielleicht auch ‚Mama‘ – oder den Namen seiner Ex-Freundin. ‚Dear ____‘ ist für ihn eine zutiefst persönliche Platte.“

Hier die Tracklist:

1. 3 AM

2. Oh, Agnes

3. ( void )

4. MOUNT IAM

5. Sonate du Courage (Cmaj / freckles pt. II)

6. freckles

7. Time Will Tell

8. januarysteps (Skit)

9. to become

10. Someone feat. Luna Morgenstern

11. Oviedo

Disk 2:

1. to become (Acoustic)

2. Strangest Thing. (Demo)

3. Somebody feat. Luna Morgenstern

4. Somebody (Radio Edit) feat. Luna Morgenstern

Foto: (c) LooMee TV