Juse Ju kündigt neues Album an

Juse Ju geht seinen Weg auf seiner ungewöhnlichen Biografie weiter. Am 19. Juni veröffentlicht der Rapper sein neuestes Werk, das Album „Millennium“. Bereits letzte Woche (01.05.) brachte er als ersten Vorgeschmack darauf die Single „TNT“ heraus, berichtet „Check Your Head“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters zur kommenden Platte des Musikers: „Um das 2000er Feeling zu reaktivieren, hat Juse Ju die alte Band wieder zusammengebracht. Dabei sind 10 eigenständige Songs und somit ein eigenes Album entstanden. Und um die Sache wirklich 2000er zu halten, gibt’s das Bonusalbum auch nur auf CD, Vinyl und für jeden, der es sich illegal aus dem Netz lädt… wie in den guten alten Zeiten.“ Zudem heißt es noch: „Der Vinyl & CD Version liegt das exklusive Bonusalbum ‚Popbizenemy‘ bei – ein Kollaboalbum mit Bonzi Stolle.“

Hier die Tracklist zu Millennium:

1. Kranich Kick

2. Millennium

3. Sayonara

4. Claras Verhältnis

5. Edgelord

6. TNT

7. Ich hasse Autos

8. MTV’s Most Wanted

9. Model in Tokio

10. Unter der Sonne

Foto: (c) Oh My / Check Your Head