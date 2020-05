Justin Bieber bekämpft Akne in Quarantäne

Justin Bieber hat dank seiner Ehefrau einen eigenen Beauty-Spa zu Hause. Denn Hailey Bieber hat sich während des Corona-Lockdowns ausführlich über Gesichtspflege informiert und mischt dem Sänger eigene Masken und Cremes an.

In ihrer „Facebook Watch“-Serie „The Biebers on Watch“ sagt das Model: „Justin hat von Natur aus eine sehr gute Haut. Aber in den letzten zwei Jahren hatte er mit Akne-Ausbrüchen zu kämpfen.“ Außerdem fügt sie hinzu: „Ich habe ihm gesagt, dass er die Quarantäne mit strahlend perfekter Haut verlassen wird. Also werden wir daran arbeiten.“ Und Justin? Der lässt das alles gern über sich ergehen und ist seiner Frau dankbar. Er sagt in dem Video: „Sie pickt und stupst an meiner Haut. Sie drückt Pickel aus und mischt Serum und Masken für mich. (…) Du hast mir schon mit meinem Selbstbewusstsein geholfen, nur, indem du meine Haut so gut gemacht hast, wie sie jetzt schon ist.“

Biebs kann das Ende der Coronakrise trotzdem kaum abwarten: Er will unbedingt mit seiner Hailey in den Urlaub fliegen.

Foto: (c) Universal Music