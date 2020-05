Justin Bieber: Bereut er seinen Sex vor der Ehe?

In der Corona-Zeit bekommen Fans momentan regelmäßig einen Insider-Einblick in das Leben von Justin Bieber und seiner Frau Hailey. „The Biebers on Watch“ gibt es jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf „Facebook Watch“.

In der neuesten Folge ging es auch um die Frage von Fans, ob er Dinge bereuen würde oder rückwirkend lieber anders gemacht hätte. Dazu sagte der der Sänger: „Ich bereue nichts, weil ich denke, es macht dich zu dem, der du bist und du lernst aus den Dingen.“ Außerdem ging es um das Thema Sex vor der Ehe. Rückblickend meinte der Musiker: „Wenn ich zurückgehen könnte und nicht einige der schlimmen Verletzungen, die ich durchgemacht habe, ertragen müsste, hätte ich mich wahrscheinlich für die Ehe aufgespart.“ Seine Frau Hailey schmunzelte im Video leicht, als er das sagte.

Justin Bieber und Hailey waren 2016 übrigens schon einmal zusammen. Sie trennten sich aber nach sechs Monaten wieder, weil er sie betrogen haben soll.

