Justin Bieber geht unter die Make-Up-Artists

Justin Bieber würde alles für seine Frau Hailey tun.

In der aktuellen Ausgabe seiner „Facebook“-Video-Serie „The Biebers on Watch“ beweist er dies einmal mehr. Zusammen mit seiner Göttergattin taucht er in die Berufswelt des Models ein und versucht sich als Make-Up-Artist. Hailey, Profi durch und durch, stellt sich als Versuchskaninchen zur Verfügung und lässt sich von Justin schminken. Der ist zuerst noch etwas überfordert, läuft dann aber zur Höchstform auf. Die ersten Kinderschritte sind getan und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Justin Bieber wollte sich übrigens für seine Frau Hailey aufsparen und bereut jetzt, es nicht getan zu haben.

