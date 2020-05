Justin Bieber kann das Ende der Coronakrise kaum abwarten

Justin Bieber hat schon konkrete Pläne, was er nach der Coronakrise alles machen möchte. Momentan sitzt er mit seiner Frau Hailey in Kanada fest, deshalb träumt Biebs davon, in den Urlaub zu fliegen.

In einem „Instagram“-Live-Video mit „Hollywood Life“ sprach der Sänger davon, wie er mit der Quarantäne zurecht kommt. Dabei fing er irgendwann auch an über seine zukünftigen Urlaubspläne zu sprechen. Im Video sagte er: „Ich dachte daran, irgendwohin zu gehen, wo es warm ist, weil wir uns gerade in Kanada befinden und hier echt frieren. Deshalb dachte ich an die Bahamas oder an einen anderen sonnigen Ort.”

Der gebürtige Kanadier hat sich seit März mit Hailey nach Kanada zurückgezogen.

