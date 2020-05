Justin Bieber plant Überraschung für Fans

Justin Bieber hat seine Fans auf „Twitter“ gebeten, ihm anlässlich des gestrigen Muttertags (10.05.) ihre schönsten Momente mit der Mama zu schicken. Der kündigte nämlich für heute (12.05.), eine Überraschung an mit den Worten: „Ich hoffe, ihr hattet alle den besten Muttertag, danke für das Zusenden all eure #stuckwithumom Momente. Ich und das Team werden euch morgen etwas Spezielles geben, um diesen Moment in Erinnerung zu behalten.“

Bieber selbst hatte am Muttertag in seinem Fotoalbum gekramt und ein süßes Kinderfoto mit seiner Mutter auf „Instagram“ gepostet.

Justin Bieber engagiert sich sozial in der Corona Krise und spendet zum Beispiel die Einnahmen des Songs „Stuck with U“, den er gerade mit Sängerin Ariana Grande aufgenommen hatte.

Foto: (c) PR Photos