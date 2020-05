Justin Bieber über Eifersucht und Unsicherheiten vor seiner Ehe

Ab sofort bekommen Fans regelmäßig einen Insidereinblick in das Leben von Justin Bieber und seiner Frau Hailey. „The Biebers on Watch“ gibt es jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf „Facebook Watch“.

In der ersten Folge erzählte der Sänger, dass er erst mal einige Sachen in den Griff bekommen musste, bevor er seine Freundin heiratete. Bieber sagte: „Es gab eine Menge Dinge, an denen ich arbeiten musste. Vergeben war eine Sache. Eifersucht eine andere. Unsicherheiten, bei denen mir gar nicht bewusst war, dass ich sie hatte. All das, bevor ich begann, mein Leben mit dir zu verbringen. Ich weiß, dass es eine Menge Dinge gab, blinde Flecken, in meinem Leben, derer ich mir nicht bewusst war.“

Justin Bieber und Ariana Grande haben sich übrigens endlich zusammengetan und einen gemeinsamen Song aufgenommen: Dieser trägt den Titel „Stuck with U“ und erscheint diesen Freitag (08.05.).

