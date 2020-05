Justin Bieber und Cardi B: Schockierender Fall von Polizeigewalt

Polizeigewalt ist in den USA kein neuartiges Problem, doch dieser Fall schockiert so richtig! Ein Video, das seit Anfang der Woche durch die sozialen Netzwerke geht, zeigt, wie ein weißer Polizist in Minneapolis sein Knie auf dem Hals des am Boden liegenden Afroamerikaners George Floyd drückt. Dieser fleht wiederholt um Hilfe und verliert schließlich das Bewusstsein. Wenige Stunden später wird im örtlichen Krankenhaus sein Tod festgestellt.

Seit Bekanntwerden dieses Skandals gibt es massenhaft Proteste und Unruhen auf den Straßen des Landes. Und auch unzählige Stars melden sich zu Wort. Cardi B schrieb via „Twitter“: „Der Polizist drückt sein Knie nicht drei, nicht fünf, sondern ganze 15 Minuten in den Nacken des Mannes, während dieser in Handschellen daliegt. Das macht mich krank. Dinge müssen sich ändern.“ Justin Bieber teilte auf „Instagram“ sogar das Video der tödlich endenden Folter und schrieb: „Das muss aufhören. Das macht mich wütend und traurig. Dieser Mann starb! Rassismus ist böse und wir müssen unsere Stimme dagegen erheben! Ich bitte euch darum.“

Übrigens: Cardi B – und auch Rihanna – haben 2018 einen Auftritt beim Super Bowl abgelehnt, um ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus zu setzen.

Foto: (c) Universal Music