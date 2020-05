Justin Bieber: Video mit süßen Clips von Fans

Für die Charity Single „Stuck with U“ haben Ariana Grande und Justin Bieber nun ein Video gedreht. Aufgrund der Quarantäne haben die beiden Superstars das Video zuhause produziert.

Vor der Veröffentlichung des Musikvideos hatte Justin Bieber seine Fans auf „Instagram“ aufgefordert ihm Videoclips zu senden, um an dem Video teilzunehmen. Dabei richtete er sich an die Absolventen, die zur Zeit nicht zum Abschlussball gehen konnten. Das fertige Video mit den süßen Zusammenschnitten ist seit dem 8.05.2020, 08:30 Uhr bei „Youtube“ zu sehen und hat vier Stunden später schon über 1,5 Millionen Clicks. Alle Erlöse, die durch den Song zusammen kommen werden an die „First Responders Childrens Foundation“ gespendet. Die Organisation unterstützt Kinder deren Eltern im Gesundheitssystem arbeiten mit beispielsweise Stipendien, das berichtet das Musikmagazin „nme.com“.

Justin Bieber hat auch schon konkrete Pläne, was er nach der Quarantäne machen möchte. Er sitzt grade mit Hailey in Kanada fest und kann es kaum erwarten endlich wieder in Urlaub zu fliegen.

Foto: (c) Universal Music