Justin Bieber: Was hat er gegen größere Männer?

Mit seinen 1,75 Meter ist Justin Bieber nicht der größte Mann. Und anscheinend mag er deswegen auch keine anderen Männer, die ihn überragen. Das behauptet zumindest „Top Gear“-Moderator Freddie Flintoff.

Gegenüber „talkSPORT“ erzählte er: „Vor ein paar Jahren haben wir ein Bieber-Konzert besucht und ein Meet-and-Greet bekommen. Dieser amerikanische Kerl kommt heraus und sagte: ‚Okay, wenn ihr Justin seht, dann kommt ihm nicht zu nah, fasst ihn nicht an, schaut ihm nicht in die Augen.‘ Ich sagte: ‚Moment mal, Kumpel. Ich habe die Queen getroffen. Ich habe einen MBE. Das hier ist nur Justin Bieber.‘ Wir gingen also rein, waren vorne in der Schlange und die Kinder haben ein Foto gemacht. Ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, doch dann hielt mich ein Arm zurück. Dieser Typ sagte zu mir: ‚Er mag keine großen Kerle.‘“

Mit seinen 1,93 Meter überragt Freddie Flintoff Justin Bieber natürlich deutlich.

Foto: (c) Universal Music