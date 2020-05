Justin und Hailey Bieber klagen

Hailey Bieber wird ständig nachgesagt, dass an ihrem Gesicht längst nicht mehr alles echt ist. Und obwohl das Model dies öffentlich mehrfach dementierte, wollen die Gerüchte nicht aufhören. Jetzt hat auch noch der plastische Chirurg Dr. Daniel Barrett sich dieser Diskussion angeschlossen und via „TikTok“ alles aufgezählt, was an der 23-Jährigen angeblich verändert wurde. Zudem verwendete er für sein „TikTok“-Video unerlaubt Justins Song „Sorry“.

Das reicht, findet Hailey! Gemeinsam mit ihrem Mann Justin feuerte sie mit ihrem Anwalt zurück, berichtet „E! News“. Demnach fordert das Paar unter anderem, dass Dr. Barrett die Vorwürfe öffentlich zurücknimmt, da er ihrer Meinung nach den Bieber-Namen nur verwendet, um seine Praxis zu bewerben.

Dr. Barrett wiederum wehrt sich gegen diese Vorwürfe.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos