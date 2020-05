Kanye West und seine lächerlichen Regeln für Angestellte

Wer für Kanye West tätig sein möchte, muss dabei viele Regeln beachten. Und einige davon sind einfach nur idiotisch. Das behauptet zumindest der ehemalige Bodyguard des Rappers Steve Stanulis. Er erzählte im „Hollywood Raw“-Podcast: „Er hatte einige aberwitzige Regeln. Er wollte, dass ich zehn Schritte hinter ihm auf der Straße lief. Wenn also jemand zu ihm geht und etwas versucht, wäre das schon längst passiert, bevor ich überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, hinzurennen.“

Diese Dinge haben sich schon vom ersten Tag an abgezeichnet. Über die erste Begegnung mit West meinte Stanulis: „Ich sollte ihn im Studio treffen. Wir stiegen in den Fahrstuhl und er meint: ‚Drücken Sie nicht den Knopf?‘ Ich sagte: ‚Ich habe keine Ahnung in welches Stockwerk wir müssen. Das ist mein erster Tag.‘ Er hat also angefangen, sich aufzuregen (…) und zu toben. Ich sagte: ‚Passen Sie auf, es gibt hier drei Möglichkeiten. Erstens, Sie sagen mir, welchen Knopf ich drücken muss und von da an weiß ich es. Zweitens, Sie drücken den Knopf und ich schaue zu und dann weiß ich es. Oder drittens, Sie können hier den ganzen Tag lang sitzen und mir erzählen, wie kostbar Ihre Zeit ist und wir gehen nirgendwo hin.‘ (…) Er hat sich für Option eins entschieden.“

Wie lange Steve Stanulis Bodyguard für Kanye West war, ist nicht bekannt.

