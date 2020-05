Katy Perry: Adele überraschte sie im Morgenmantel

Katy Perry wird öfter Mal von Freundin Adele überrascht. Jedenfalls scheint die“Skyfall“-Interpretin ab und zu mal unverhofft bei der schwangeren Nachbarin vorbeizuschauen.

In einem Interview mit dem US-Radiosender „Hits Radio“ erzählte die 35-Jährige Perry jetzt: „Ich erinnere mich an vergangenes Jahr. Da klopfte sie einfach an meine Tür und kam rein und ich hatte nur meinen Morgenmantel an. So ist das bei uns. Wir wohnen sehr nah beieinander, wir sind befreundet, wir kennen uns bereits seit einer langen Zeit.“

Im Sommer wird das erste Kind von Katy Perry zur Welt kommen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos