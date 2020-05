Katy Perry, ein großer grüner Oger?

So langsam macht Katy Perry die Schwangerschaft zu schaffen. Besonders der wachsende Babybauch stellt sie mittlerweile vor ungeahnte Herausforderungen.

Gegenüber „radio.com“ erzählte sie scherzend: „Ich verwandle mich gewichtstechnisch in ‚Shrek‘ und Orlando verwandelt sich in ‚Hulk‘. Wegen der Corona-Krise verbringen die 35-Jährige und ihr Verlobter, Orlando Bloom, viel Zeit zu Hause. Wirklich begeistert scheint Katy von der vielen Freizeit aber nicht zu sein. Weiter erzählte sie: „Meine Freundin hat es neulich auf den Punkt gebracht. Sie sagte: ‚Jeder, der neun Wochen in Quarantäne verbringt, ist ein verdammter Psycho.'“ Doch die Situation hat auch ihre Vorteile. Sie sagte weiter: „Ich bin mittlerweile in der Lage, meine eigenen Haare und mein eigenes Make-up zu machen“.

Auch würde sie weiter an ihrem neuen Album arbeiten. Das soll am 14. August 2020 erscheinen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos