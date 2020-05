Katy Perry: Fünftes Album noch dieses Jahr

Katy Perry möchte auch wenn sie Mama ist, weiterhin kreativ arbeiten und kündigte daher ihr fünftes Studioalbum an.

In einem „Facebook“-Livestream sagte die Popsängerin: „Ich werde dieses Jahr eine Aufnahme rausbringen, ob in Quarantäne oder nicht, denn wir lassen uns beim Tanzen nicht vom Coronavirus aufhalten. Auch wenn wir zuhause tanzen.“ Katy hat auch schon verraten, dass die neuen Songs Hoffnung, Freude und Motivation bringen sollen. Die Leadsingle des Albums „Daisis“ wird diesen Freitag, am 15.05., erscheinen.

Katy Perry erwartet übrigens ihr erstes Baby und lässt ihr Fans auf „Instagram“ an ihrer Vorfreude teilhaben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos