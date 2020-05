Katy Perry geht zum Weinen ins Auto

Zum Lachen in den Keller gehen? Das hat Katy Perry nicht nötig. Die schwangere Sängerin setzt sich viel lieber ins Auto, wenn die Emotionen mal wieder die Oberhand gewinnen. Und während der Schwangerschaft wird hier und da eben eher mal geweint, als gelacht.

In der „Capital Radio Breakfast Show“ verriet Perry: „Ich habe mich schon sehr oft in mein Auto, das vor meinem Haus geparkt steht, gesetzt und die Türen verriegelt.“ So könne sie ganz für sich alleine sein. Die 35-Jährige ergänzte: „Ich mache das, weil ich meine Privatsphäre brauche.“ Na dann hoffen wir, dass sie in einen großen Van steigt, denn in einem Mini könnten es auf Dauer etwas eng werden.

Katy Perry und Orlando Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

