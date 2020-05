Katy Perry gibt Updates zu ihrem nächsten Album

Katy Perry wird im Sommer erstmals Mutter. Trotzdem ist sie nicht untätig geblieben und hat schon einiges an Material für ihr nächstes Album zusammen getragen.

Im Gespräch mit Zane Lowe für „New Music Daily“ verriet sie jetzt den Status Quo ihrer Platte: „Ja, das tut sich etwas. Es entstammt einer düsteren Zeit, doch wir alle gehen mal durch diesen eigenartigen dunklen Tunnel und wir beginnen am anderen Ende ein Licht zu sehen. […] Jetzt habe ich diese Musik, sie ist fertig, und ja, sie ist gut. Wir mussten mit den ganzen Musikvideo herumjonglieren, man muss sehr innovativ sein. Und davon habe ich schon immer geträumt. Wie kann ich so innovativ wie möglich sein? Wie kann ich Musik und Visuelles veröffentlichen, wenn ich nur in meinem Wohnzimmer sitze? Wie werden ich auf diese Zeit zurückschauen und wie wird es sein, wenn nichts mehr in dieser Kapsel stattfinden muss? Ich bin mir sicher, wir werden alle sehr dankbar sein, wenn diese zeit vorbei ist und wir wieder außerhalb der Quarantäne leben können.“

Wann genau die neue Platte erscheinen wird, hat Katy Perry nicht verraten. Sicher ist aber, dass sie im Sommer ihre Tochter zur Welt bringen wird.

