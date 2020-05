Katy Perry: Hohe Schuhe und hochschwanger

Bei Katy Perry zeichnet sich mittlerweile eine ganz schöne Babykugel ab. Doch das hält die Sängerin nicht davon ab, sich unfassbar stylisch zu kleiden. Anlässlich des Starts der SpaceX-Rakete hat sich Katy in ein wallendes Silberkleid geschmissen. Den Schnappschuss teilte die 35-Jährige bei „Instagram“. Beim Blick auf ihre Füße fällt auf, dass sie trotz fortgeschrittener Schwangerschaft hohe Stilettos trägt. No Pain, no Gain, oder wie war das?

Den Fans gefällt es jedenfalls. Ein User schreibt: „Du siehst wundervoll aus.“ Ein anderer kommentiert: „Oh Gott ich liebe diesen Look.“

Der Raketenstart wurde zwar verschoben, aber dafür strahlt Katy mit ihrem Outfit und sorgt so trotzdem für ein echtes Highlight.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos