Katy Perry: „Ich weiß gar nicht, ob ich das machen kann“

In Hollywood gehört sie zum guten Ton der Selbstinszenierung, die Babyparty. Kurz vor der Geburt, schmeißen aufgeregte Bald-Eltern gerne mal eine richtig schöne Feier zu Ehren des nahenden Nachwuchses. Katy Perry weiß allerdings nicht so recht, ob sie die Party zu Zeiten von Corona überhaupt auf die Beine stellen möchte.

In einem „Facebook“-Livestream sagte sie: „Ich weiß, alle machen einen Babymoon, oder eine Babyparty, aber ich weiß gar nicht, ob ich so etwas überhaupt machen kann.“ Die Sängerin plane derzeit noch nicht so weit voraus, sondern konzentriere sich lieber immer auf den nächsten Tag. Das schmälert allerdings nicht ihre Mama-Vorfreude. Perry ergänzte: „Es ist gerade so viel los, aber ich bin dankbar.“

Übrigens: Um depressive Stimmungen loszuwerden, hört Katy Perry Bob Marley.

