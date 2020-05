Katy Perry im Klopapier-Kleid

Katy Perry sitzt zurzeit in der Jury von „American Idol“ und möchte ihre Fans dazu animieren, die Sendung einzuschalten. Und wie geht das am besten in Zeiten von Corona? Die Sängerin hat sich dafür etwas ganz Kreatives einfallen lassen und sich einfach mal als Desinfektionsmittel verkleidet – und als Toilettenpapier. Die witzigen Fotos und Videos ihrer Verwandlung postete die 35-Jährige auf „Instagram“.

In den Clips präsentiert sich Katy Perry dann stylisch im Klopapier-Kleid beim Puzzeln und im Desinfektionsmittel-Outfit beim Abspülen und Händewaschen. Sogar ihr süßer kleiner Hund im Bildhintergrund schaut ihr verdutzt hinterher – diesen Zuschauer hat sie also schon mal neugierig gemacht.

Katy Perry findet es übrigens schwer, in der Corona-Pandemie mit Schwangerschaftsgelüsten umzugehen. Zusammen mit ihrem Verlobten Orlando Bloom erwartet sie ja ihr erstes Kind.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos