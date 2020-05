Katy Perry: Kugelbauch, Hormone und ein Dildo

Katy Perry kann die Vorfreude auf ihr erstes Kind nicht verstecken. Auf „Instagram“ lässt die Sängerin ihre Fans regelmäßig an ihrem Babyglück teilhaben. Wie in ihrem neuesten „Instagram“-Live-Video, in dem sie ganz stolz ihren Babybauch präsentierte.

Im Video ist Katy zu sehen, wie sie durch ihr Haus läuft und sagt: „Ok, ich zeige euch meinen Babybauch. Erst mal muss ich den Vibrator wegschaffen.“ Welches Modell sie genau verwendet, bleibt allerdings ein Geheimnis, denn gezeigt hat sie ihr Sextoy nicht. dafür aber jede Menge von ihrer Babykugel.

So sehr sich Katy Perry auch auf ihre Tochter freut, auf ein Gläschen Wein freut sie sich ebenfalls.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos