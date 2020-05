Katy Perry: Musikalische Aufmunterung

Wenn mal alles scheiße in Katy Perrys Leben läuft und sie kein Licht am Ende des Tunnels mehr sieht, dann wendet sie sich der Musik zu – genauer gesagt Bob Marley.

Bei einem Livestream auf „Facebook“ sagte die Sängerin: „Wenn ich wirklich deprimiert bin, dann lege ich Bob Marley auf, denn das ist so eine coole Stimmung und so mühelos positiv. Ich drehe es also super laut im Haus auf und das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl.“

Ab und zu hat Katy Perry sicherlich Aufmunterung nötig, da sie in der aktuellen Corona-Zeit ihre schwangeren Bedürfnisse deswegen nicht immer befriedigen kann.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos