Katy Perry schiebt eine ruhige Kugel

Von wegen Schwangerschaftsstress. Katy Perry und Orlando Bloom freuen sich derzeit auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vergangenen Monat haben die beiden auch schon das Geschlecht verraten: Es wird ein Mädchen.

Bei Katy zeigt sich inzwischen ein beachtlicher Babybauch, den sie ganz stolz in Szene setzt. So auch bei einem Ausflug an den Strand von Santa Barbara vor wenigen Tagen. Auf den Paprazzi-Fotos der „Daily Mail“ ist die Sängerin in einem weißen Badeanzug mit Blümchenmuster zu sehen. Vor der Sonne schützte sie sich mit einer Sonnenbrille und einem Strohhut. Auf dem Arm trug sie ihren Hund Nugget und eine Tasche. Orlando trug eine Badehose und einen Hut. Die beiden wirkten glücklich und entspannt.

Katy Perry geht mit den Herausforderungen der Schwangerschaft humorvoll um. Erst kürzlich verglich sie sich mit Shrek – mit einem Augenzwinkern natürlich.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos