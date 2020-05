Katy Perry über Schwangerschaftsgelüste

Zu Zeiten der Schwangerschaft fällt die Antwort auf die Frage ‚Was darf’s heute zu essen sein?‘ schonmal etwas exklusiver aus: Da kommen richtig schöne Kombinationen wie Nutella mit Käse oder Fischbrötchen mit Schaumgummi-Mäusen zustande. Schwangerschaftsgelüste at it’s best. In der Regel sind diese ungewöhnlichen Vorlieben aber individueller Natur und alles andere als ein Regelfall. Lediglich eins scheint alle werdenden Mütter zu einen: Der ausgeprägte Appetit.

Das ist bei Katy Perry aktuell offensichtlich nicht anders. Als Gast der Koch-Gameshow „MasterChef Australia“ sagte sie: „Nun, ich und mein ungeborenes Baby sind bereit, zu essen.“ Danach offenbarte die Sängerin: „Seit ich schwanger bin, haben sich meine Geschmacksknospen tatsächlich erweitert.“ Während sie früher eher Salziges bevorzugte, sei sie jetzt zur Naschkatze geworden. Ihre größte Schwäche? Ein großes, saftiges Stück Kuchen. Wer will ihr das verübeln?!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos