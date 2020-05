Keanu Reeves: Hat sich verlobt!

Im November vergangenen Jahres hat Keanu Reeves seine Beziehung zu Alexandra Grant öffentlich gemacht. In Los Angeles auf der „LACMA Art+Film Gala“ präsentierte der sonst so zurückhaltende Schauspieler stolz die Frau an seiner Seite.

Nun machte er ihr einen Heiratsantrag, wie das amerikanische „Ok!“ Magazin verrät. Zusammen waren die beiden aber anscheinend schon länger. Das Paar hält sich sehr bedeckt und steht nicht gerne im Rampenlicht. Im „OK!“ Magazin heißt es weiter, dass sich die beiden auch eine Hochzeit im kleinen Kreis wünschen.

Keanu Reeves war sehr lange Single, oder zumindest hat er nach dem Tod seiner Ex-Freundin Jennifer Syme im Jahr 2001 keine Beziehung öffentlich gemacht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos