Keith Urban: Frau Nicole Kidman ist außerhalb seiner Liga

Diese Worte möchte sicherlich jede Frau aus dem Mund ihres Mannes hören: Keith Urban ist sich sicher, dass er sich mit Nicole Kidman hochgeheiratet hat, da er seine Gattin für eine Frau außerhalb seiner Liga hält.

Bei „Beats 1 Radio“ meinte der Sänger: „Sie hatte einen großen Einfluss auf meine Musik, vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren. Oh ja! Ich habe definitiv hochgeheiratet.“ Und weiter schwärmte er: „Was ich von ihr gelernt habe, ist, furchtloser im künstlerischen Bereich zu sein und seinen Neugierden nachzugehen und sie nicht in Frage zu stellen.“

Keith Urban und Nicole Kidman gaben sich übrigens 2006 das Ja-Wort und haben zwei Töchter zusammen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos