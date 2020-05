Keith Urban: Sein neues Album kommt am…

Fans von Keith Urban aufgepasst: Ein neues Album des Sängers ist auf den Weg.

Der Country-Musiker hat jetzt laut „Universal Music“ das Erscheinungsdatum seiner neuesten Platte „The Speed Of Now Part 1“ verlauten lassen: 18. September. Über den Titel sagte Urban: „Der Albumtitel kam einfach zu mir. Ich mochte ihn, denn ich hatte das Gefühl, dass das Leben so schnell vorbeifliegt. Aber Musik ist für mich schon immer der Ort gewesen, an dem die Zeit langsamer läuft und sogar nicht existiert. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass dieser Albumtitel 2020 eine ganz neue Bedeutung annehmen würde.“

Als Vorgeschmack darauf veröffentlichte Urban vor kurzem die Single „Polaroid“.

