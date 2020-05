Kelly Clarkson dachte, ihr Sohn sei taub

Als Kelly Clarksons Sohn noch ein kleines Baby war, hatte er Schwierigkeiten mit dem Hören. Der mittlerweile vierjährige Remington hat deshalb sogar Sprachprobleme.

In einem Gespräch mit dem „People Magazin“ erzählte Kelly: „Wir haben seine Ohren gründlich untersuchen lassen. Es war sehr viel Ohrenschmalz, der sich angesammelt hatte, wir haben erst echt gedacht, er wäre taub, weil er so gesprochen hat, als wäre er unter Wasser.“ Kelly war also mit ihrem Sohn beim Ohrenarzt und auch wenn die Lösung des Hörproblems einfach war, hat das den Kleinen in seiner Entwicklung „um neun Monate zurückgeworfen.“

Jetzt geht Remington regelmäßig zum Logopäden. Momentan finden die Sitzungen auf Grund der Coronapandemie aber über „Zoom“ statt.

