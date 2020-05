Kevin James und Leah Remini nehmen Abschied von Jerry Stiller

Auch Kevin James und Leah Remini haben auf die Todesnachricht von Jerry Stiller reagiert. Die „King of Queens“-Hauptdarsteller trauern um ihren Serien-Schwiegervater und Vater mit rührenden Worten.

Auf „Instagram“ nahm Kevin James, der als Lieferwagenfahrer Doug in „King of Queens“ eine Hassliebe mit Arthur entwickelte, so Abschied: „Einer der herzlichsten, liebsten und lustigsten Menschen, die diese Erde je beehrt haben. Ich danke dir für so viele unglaubliche Erinnerungen. Ich liebe und vermisse dich!“

Auch Carrie alias Leah Remini widmete Jerry Stiller einige rührende Zeilen. Sie schrieb: „Ich war glücklich genug, mit Jerry Stiller zu arbeiten und seine Tochter für neun Jahre zu spielen. Aber noch glücklicher war ich, dass ich ihn kannte, diesen Mann, Ehemann, Vater, Opa. Ich bin zutiefst dankbar für all diese Erinnerungen, die väterlichen Gespräche hinter den Kulissen und für so viele Jahre des Lachens und der Freundlichkeit, die er mir und meiner Familie entgegengebracht hat.“

Jerry Stiller wurde 92 Jahre alt. Er verstarb eines natürlichen Todes.

Foto: (c) PR Photos