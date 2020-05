Kim Kardashian macht Kasse mit Mundschutzmasken

Kim Kardashian profitiert auf sympathische Weise aus der Corona-Krise. Auf der Webseite ihrer Wäschelinie „SKIMS“ bietet sie seit Samstag Mundschutzmasken an – für umgerechnet rund 7,40 Euro das Stück. Ihr Konzept scheint aufzugehen. Nach nur wenigen Stunden waren offenbar bereits alle Exemplare ausverkauft.

Via „Twitter“ wandte sich die Ehefrau von Rapper Kanye West deshalb an alle, die bislang keine Kardashian-Maske ergattern konnten. Dort schrieb sie: „Wir arbeiten mit unserem lokalen Partner in L.A. zusammen, umso schnell wie möglich weitere zu produzieren.“

Die nächste Charge soll kommende Woche in den Verkauf gehen. Zuvor hatte Kardashian West verkündet, dass 10.000 Exemplare an wohltätige Organisationen gespendet werden sollen.

