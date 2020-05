Kinos in England erhoffen sich Öffnung Ende Juni

Die Kinobetreiber in England befinden sich zur Zeit in Gesprächen mit der Regierung, denn sie hoffen, ab Ende Juni wieder öffnen zu können. Bereits am 16. März hatte Premierminister Boris Johnson die Bevölkerung dringend gebeten Kinos, Restaurants und Bars zu meiden, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Der offizielle Lockdown in Großbritannien erfolgte dann am 23. März.

Auch wenn die Filmindustrie sehr unter den Maßnahmen leidet, letzten Endes ist es die Entscheidung der Regierung wann und wie die Kinos wieder öffnen dürfen, berichtet „Variety“.

Die nächsten großen Kinostreifen gibt es ohnehin erst im Sommer. Angefangen mit dem Actionthriller „Tenet“ von Christopher Nolan. Der erscheint am 17. Juli, gefolgt von Disney’s „Mulan“ als Realverfilmung am 24. Juli. Ob die Filme dann auch gleich in die Kinos kommen können, das steht in den Sternen.

Foto: (c) LooMee TV