„Kiss“-Bassist Gene Simmons und der schwere Lebensweg seiner Mutter

„Kiss“-Bassist Gene Simmons wusste lange Zeit nicht, was seine Mutter, die 2018 verstorben ist, alles durchmachen musste. Wie die „Bild am Sonntag“ nach eigenen Recherchen berichtete, verbrachte die aus Ungarn stammende Jüdin Zeit in einem ungarischen Ghetto, im Konzentrationslager Ravensbrück und im Außenlager Venusberg des KZ Flossenbürg. 1945 kam sie nach Mauthausen, wo zwischen 1938 und 1945 rund 90.000 Menschen ums Leben kamen.

Im Interview mit „Rollingstone“ erzählte Simmons: „Wenn jemand sagt, das alles war in der Vergangenheit, dann stimmt das nicht. Es war gestern. Es ist alles gerade erst passiert. Es kann passieren. Wieder und wieder. Und deswegen musst du über alles sprechen. So lange, wie du über Sachen sprichst, haben wir eine Chance. Wenn du die Kakerlaken in der Küche entdeckst, musst du sie mit Licht anstrahlen, damit du sie genau sehen kannst. Und du musst sie aus dem Licht verscheuchen.“

Seine Großeltern mütterlicherseits und ein Onkel wurden übrigens von den Nazis ermordet.

