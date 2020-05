Klaus Meine ist froh, derzeit nicht in den USA zu sein

Klaus Meine ist froh, dass er den coronabedingten Lockdown in seiner Heimat Hannover erlebt.

Wie die „Leonberger Kreiszeitung“ berichtet, sagte der „Scorpions“-Frontmann: „Ich möchte zurzeit nicht in den USA sein und dort eventuell ins Krankenhaus müssen. Schließlich gehören meine Bandkollegen und ich altersmäßig zur Risikogruppe. Ich habe Vertrauen, dass wir auch weiterhin gut durch diese Krise geführt werden.“ Verschwörungstheoretiker ignoriert Meine übrigens komplett. Er sagt dazu: „Die Abteilung gab es schon immer. Die haben auch nicht geglaubt, dass die Amerikaner auf dem Mond waren.“

Derzeit arbeitet der 71-Jährige mit den Gitarristen Rudolf Schenker und Matthias Jabs in den „Peppermint Park Studios“ in Hannover an einem neuen Album. Der amerikanische Produzent Greg Fidelman wird aus Los Angeles per Videokonferenz zugeschaltet, Bassist Pawel Mąciwoda aus dem polnischen Krakau und Schlagzeuger Mikkey Dee aus Göteborg in Schweden.

Foto: (c) Sony / Oliver Rath