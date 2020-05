Kristen Bell: „Jedes Kind ist anders“

Wann muss ein Kind krabbeln, wann laufen und wann auf Toilette gehen können? Darüber diskutieren Eltern wahrscheinlich weltweit. Kristen Bell ist das aber egal. Sie gibt ihrer 5-jährigen Tochter so viel Zeit, wie sie braucht.

In ihrer Webserie „Momsplaining“ verriet die Schauspielerin: „Meine Jüngste ist fünfeinhalb Jahre alt und noch immer in Windeln.“ Mit ihrem Kind sei nichts falsch, denn: „Jedes Kind ist anders.“ Während also Bells jüngste Tochter etwas länger braucht, um auf Toilette zu gehen, war das mit ihrer 7-Jährigen schnell erledigt. Bell ergänzte: „Meine älteste Tochter war 21 Monate, als wir einfach nur vorschlugen, dass sie die Toilette im anderen Badezimmer benutzen soll. [Sie] trug danach nie wieder eine Windel. Mein Mann und ich lagen kichernd im Bett und sagten: ‚Warum machen alle so eine große Sache aus diesem Töpfchen-Training? Es ist doch so leicht. Sagt dem Kind einfach, dass es auf Toilette gehen soll.“

Übrigens greift Kristen Bell in der Erziehung der Mädchen auch gerne mal zur Notlüge.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos