Kylie Minogue: „Zurück an die Arbeit“

Kylie Minogue nimmt das Mikrofon in die Hand – und das ist auch gut so! Das letzte Studioalbum ist schon zwei Jahre alt und die Sehnsucht nach neuem Material wird bei ihren Fans immer größer!

Minogue postete via „Instagram“ ein Bild ihres Arbeitsgerätes und schrieb dazu: „Zurück an die Arbeit.“ Na, wenn nicht jetzt, wann dann? So viel Freizeit haben die eigentlich ständig tourenden Musiker ja wahrscheinlich nie wieder!

Schon im Dezember kündigte Kylie Minogue an, neue Musik aufnehmen zu wollen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos