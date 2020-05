Laaaangweilig… So schlimm ist die Corona-Isolation für Jennifer Aniston

Jennifer Aniston scheint die Corona-Isolation zuzusetzen.

Wie gelangweilt sie ist, zeigte die Schauspielerin nun in einem witzigen Post auf „Instagram“. Die Schauspielerin hat dort Video mit ihrer laufenden Waschmaschine geteilt. In dem Clip ist auch Anistons Spiegelbild zu sehen, sie sitzt vor dem Gerät und filmt es bei der Arbeit… Unterlegt hat der ehemalige „Friends“-Star das Ganze mit Tygas Hit-Single „Bored In The House“. Später zeigte die 51-Jährige ihren Fans auch noch Aufnahmen ihres Hundes Clyde, der im Garten unterwegs ist.

Unterdessen haben sich die Stars aus der Kult-Sitcom „Friends“ in der Corona-Krise für den guten Zweck zusammengetan und erfüllen den Traum eines Fans und fünf seiner Freunde. Sie verlosen auf „AllInChallenge.com“ einen Besuch am Set für den Dreh einer speziellen Reunion-Folge.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos