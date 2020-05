Lady Gaga: Darum verschob sie Albumveröffentlichung

Vorgestern (29.05.) erscheint das neueste Album „Chromatica“ von Lady Gaga. Eigentlich hätte die Platte schon viel früher herauskommen sollen, doch aufgrund der Coronavirus-Krise hat sich die Sängerin um entschieden.

Bei „Apple Music“ erklärte Gaga: „Für viele Menschen ist das eine sehr schwierige Zeit. Wir haben die Veröffentlichung des Albums gestoppt und alles, was wir taten, denn ich wollte an diesem Punkt etwas Spezifischeres machen. Ich wollte etwas machen, dass der Welt hilft. (…) Und das mit der Weltgesundheitsorganisation und Global Citizen war mein Weg, über Nettigkeit und die Dinge zu sprechen, an die ich glaube, auf eine sehr fokussierte Weise im Gegensatz zu dem, was ‚Chromatica‘ ist. Es ist eine wunderschöne Abstraktion meiner Wahrnehmung der Welt. Doch ich wollte damit warten und etwas Spezifischeres machen. Und als es sich dann wieder angebracht anfühlte, meinte ich: ‚Okay, jetzt können wir abstrakt werden!‘“

Mit Global Citizen und der WHO stellte Lady Gaga online ein Mega-Konzertevent auf die Beine, bei dem etliche Millionen Dollar als Spendengelder zusammenkamen.

