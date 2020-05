Lady Gaga tanzt durch den Schmerz

Mit ihrem Song „Rain on Me“ halten sich Lady Gaga und Ariane Grande seit Tagen auf Platz eins der Charts. Und auch wenn der Song sofort zum Tanzen einlädt, könnte man auch genauso gut dazu weinen. Schließlich ist „Rain On Me“ kein belangloser Gute-Laune-Hit. Die Botschaft lautet: „Tanz‘ durch Schmerz und Tränen.“

Diese Message zieht sich auch durch das Musikvideo, das auf „YouTube“ schon 47 Millionen Aufrufe hat. Anfänglich liegt Lady Gaga am Boden und ein Messer steckt in ihrem Oberschenkel, doch dann rappelt sie sich auf und tanzt durch den Regen. Dazu heißt es im Songtext: „Ich wäre gerne trocken, doch zumindest bin ich am Leben.“

Die Zusammenarbeit von Lady Gaga und Ariana Grande war aber nicht nur kommerziell ein Erfolg. Ariana hat in Lady Gaga auch eine Schwester im Geiste gefunden.

