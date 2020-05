Lana Del Rey: Nachdenkliche Zeilen zum Muttertag

Lana Del Rey hat zum vorgestrigen Muttertag (10.05.) via „Twitter“ nachdenkliche Worte veröffentlicht. Sie hält den Tag für herausfordernd, aus verschiedenen Gründen, wie Traumata und Enttäuschung, keine Mutter zu sein. Wie auch in ihren Songs zeigt sich die Sängerin sehr emotional.

Sie schreibt unter anderem:“ Ich bin so wie ich bin, wegen der Frauen, die mir alles beigebracht haben was ich wissen musste und mich bedingungslos liebten. Ich bin auch so wie ich bin, wegen der Frauen, denen ich im Leben begegnet bin, die Bedingungen an ihre Liebe geknüpft haben und von Natur aus eisern sind.“

Lana Del Rey postete am Muttertag auch Fotos von Blumen für ihre Mutter und private Familienfotos, mit einem töchterlichen Liebesbekenntnis bei „Instagram“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos