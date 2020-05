Lana del Rey veröffentlicht neue Poesie

Lana del Rey hat am Samstagabend (23.05.) ein gesprochenes Werk mit dem Titel „Patent Leather do-Over“ herausgebracht. Während die Sängerin ihre poetischen Zeilen spricht, ist im Hintergrund langsame, leicht dramatische Musik von Jack Antonoff zu hören. Im Text spricht del Rey über die britische Dichterin Sylvia Plath und deren Einflüsse auf ihr eigenes Leben.

Wie „Variety“ berichtet, kündigte die Sängerin an, dass „Patent Leather do-Over“ auf ihrem neuen Album “Behind the Iron Gates — Insights From an Institution,” erscheinen soll. Laut dem Branchenblatt, soll es im kommenden März erhältlich sein. Es wäre dann das zweite Album mit gesprochenen Texten, das del Rey aufgenommen hat.

Wegen der Coronakrise hat Lana del Rey übrigens eine Schmink- und Friseurpause eingelegt.

