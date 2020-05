Lana Del Rey verrät Namen des neuen Albums

Lana Del Rey befindet sich gerade in einem Riesen-Drama. Aufgrund ihrer Ansichten zum Thema Gleichheit kam die Sängerin jetzt ins Fahrwasser. Die Vorwürfe: Sie würde mit ihren Texten ein Geschlechterbild aus den 60ern portraitieren und sie würde häusliche Gewalt glamourös darstellen. Und in diesem Chaos hat die Sängerin jetzt den Namen ihres neuen Albums verraten.

In einem langen Statement auf „Instagram“, in dem Lana sich gegen die Vorwürfe verteidigt, schreibt sie: „Wie immer, bin ich dankbar, dass meine Muse nach wie vor hier ist, und dass ich die letzten drei Jahre mit mit den Erkenntnissen gesegnet wurde, die es mir ermöglicht haben, zwei Bücher mit wunderschöner Poesie zu füllen. Ich glaube auch, das mein neues Album ‚Chemtrails Over The Counrty Club‘ etwas besonders wird.“

Das Album soll am 05. September erscheinen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos