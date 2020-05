Laniia: Erste eigene Single – „Fireflies“

Sie ist ein echtes Talent! Nach der Hälfte des Tracks bekommt man ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf!

Laniia ist in einem kleinen Dorf in Thüringen aufgewachsen. Schon früh entwickelte sie ihre Begeisterung für die Musik, insbesondere für das Singen. In selbst gebauten „Tonstudios“ arbeitete sie an kleinen eigenen Projekten. Eins davon erweckte die Aufmerksamkeit des Berliner Produzenten Vitali Zestovskih, welcher sie daraufhin prompt nach Berlin zum Vorsingen einlud. Zestovskih ist einer der gefragtesten deutschen Produzenten und mit seinem eigenen Projekt VIZE Dauergast in den Charts. Mit den Hits „Glad You Came“ und „Stars feat. Laniia“ von VIZE verzeichnet die Künstlerin erste, große Erfolge und erlangte Goldstatus in Deutschland und Österreich. Nun ist es an der Zeit, dass Laniia ihre Karriere auf ein nächstes Level hebt, mit ihrer ersten eigenen Single „Fireflies“.

Die Single ist eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten Kraans de Lutin. Laniia war schon immer ein Fan von gefühlvollen Texten. Gepaart mit den sommerlich leichten Beats von de Lutin entstand die Single „Fireflies“, welche gestern als Stream & Download erschienen ist.

Foto: (c) Franziska Lerch