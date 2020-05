Lena Meyer-Landrut genießt den Frühling

Die Temperaturen klettern, die Pollen fliegen, die Bäume bekommen Blätter – der Frühling ist da! Und Lena Meyer-Landrut genießt das.

Per „Instagram“-Story schrieb sie zu einem Selfie von sich in der freien Natur: „Alles wird grün draußen, wie meine Augen!“ Und bei so strahlend schöner Umgebung steht der Genuss natürlich an erster Stelle – sowohl für die Augen, als auch für den Gaumen. Ein weiteres Bild zeigt die Sängerin mit feinster Verpflegung – konkret heißt das in ihrem Fall: „Vegane Donuts und eine geeiste Hafer-Latte!“ So lässt sich’s leben.

Übrigens: Entspannung findet Lena in der Regel bei Tee und Gebäck.

Foto: (c) Universal Music