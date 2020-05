Lena Meyer-Landrut über ihre Rolle in „Trolls World Tour“

Seit Ende April ist Lena Meyer-Landrut im Animationsfilm „Trolls World Tour“ zu hören, dort leiht die Sängerin Prinzessin Poppy ihre Stimme, wie sie es auch schon vor vier Jahren getan hat. Inzwischen ist aus der Prinzessin im Film aber eine Königin geworden. Ob das auch zu ihr als Pop-Queen passt, dazu sagte die 28-Jährige im Interview mit der „Berliner Zeitung“ lachend: „Das hat nichts mit mir zu tun. Aber ich finde Poppy sehr süß. Sie versucht ja, es allen immer recht zu machen. Sie ist ein bisschen überambitioniert und verliert manchmal die Weitsicht. Eine Strategin ist sie nicht, sie ist auch nicht besonders gut im rationalen Denken. Aber emotional ist sie immer ganz da und hat ein riesiges Herz.“

Eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Person sieht die Sängerin aber schon. Sie sagte weiter: „Ich denke auch nicht so viel über Konsequenzen nach. Wenn ich in einen Pool springe, teste ich vorher nicht, wie kalt der ist. Oh, und ich nerve meine Freunde ganz oft!“

„Trolls World Tour“ ist übrigens abrufbar bei Amazon Prime Video, Sky Store, Apple TV und Google Play.

Foto: (c) Universal Music / Hendrik Schneider