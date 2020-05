Lewis Capaldi arbeitet an Waschbrettbauch

Lewis Capaldi hat sich ein Luxus-Sportgerät zugelegt, um an seinem Traumkörper zu arbeiten.

In einem Interview mit der Zeitung „Sunday Mirror“ scherzte der Musiker: „Ich habe mir gerade ein ‚Peloton‘ gekauft, dieses Rad, auf denen man die Spinning-Kurse macht. Wenn ich mit meinem Corona-Sport fertig bin und wir alle wieder in die Welt hinaus dürfen, werde ich nur noch ohne Oberteil mit meinem Oberkörper in Baby-Öl eingerieben herumlaufen. Meine Bauchmuskeln werden glänzen.“

Ob sich Lewis Capaldi für seine Liebste sexy fühlen will? Seit Anfang März geht nämlich das Gerücht um, er sei frisch verliebt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos