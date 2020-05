Lewis Capaldi gibt online Akustik-Konzert für den guten Zweck

Lewis Capaldi feiert den ersten Geburtstag seines Debut-Albums „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“. Dafür streamt der Schotte am 16. Mai um 21 Uhr live aus dem Wohnzimmer seiner Eltern und performt die Songs des Albums akustisch. Und das alles für den guten Zweck, denn der Erlös geht an die Kampagne „CALM“, die sich gegen Selbstmord einsetzt.

In seiner „Instagram“-Story schreibt der Sänger: „Das Album wird ein Jahr alt nächste Woche. Ich freue mich darauf, es für euch alle zu performen und Geld für „CALM“ zu sammeln.“ Gleichzeitig bekommen die ersten 750 Fans, die online Tickets kaufen, ein T-Shirt geschenkt. CALM ist eine K ampagne, die sich gegen Suizid einsetzt.

Darüber hinaus hat sich Lewis Capaldi am Internationalen Tag der Pflege bei den schottischen Krankenschwestern für ihre Arbeit während der Corona-Krise bedankt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos